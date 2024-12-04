Выступают против СВО и спонсируют ВСУ: В России признали нежелательным американский «Храм Сатаны»*

В России признали нежелательной деятельность международной организации The Satanic Temple* (TST*, «Храм Сатаны»*). Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

«The Satanic Temple* активно поддерживает участников экстремистских и террористических движений, негативно высказывается о специальной военной операции, призывает к свержению конституционного строя в России. На сайте TST* размещена информация о сборе средств для ВСУ», — указали в Генпрокуратуре.

Известно, что организация зарегистрирована в США в 2012 году. Основали её выпускники Гарвардского университета. «Храм Сатаны»* уже успел создать ячейки в Америке, Австралии, Германии, Канаде, Финляндии и ряде других стран, а общее число их последователей в мире превышает 10 миллионов человек.

По официальным данным, «Храм Сатаны»* «призван бороться за справедливость и взращивать человеколюбие». В Генпрокуратуре отметили, что на деле они дискредитируют традиционные ценности и продвигают оккультизм, лжетеологию и насилие при поддержке американских властей.

Ранее представители Министерства юстиции России пришли с иском в Тушинский суд Москвы. Они потребовали от Союза общественных организаций «Международная лига трезвости и здоровья» завершить деятельность и убрать информацию о некоммерческой организации из государственного реестра.