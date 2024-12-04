Филлипинское судно вновь протаранило китайский катер из-за территориальных споров

Неподалёку от китайского острова Хуанъянь филиппинское служебное судно намеренно протаранило корабль береговой охраны Китая. Ближайший участок суши является предметом территориального спора Пекина и Манилы. Об инциденте сообщил официальный представитель Управления морской полиции КНР Лю Дэцзюнь.

«Филиппинское служебное судно № 3003 проигнорировало неоднократные предупреждения китайской стороны, сделало крутой поворот, пошло задним ходом и умышленно врезалось в корабль береговой охраны Китая № 3302», — говорится в заявлении официального представителя ведомства.