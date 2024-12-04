«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 декабря, 07:16

Филлипинское судно вновь протаранило китайский катер из-за территориальных споров

Полиция Китая: Филиппинское судно протаранило корабль береговой охраны КНР

Неподалёку от китайского острова Хуанъянь филиппинское служебное судно намеренно протаранило корабль береговой охраны Китая. Ближайший участок суши является предметом территориального спора Пекина и Манилы. Об инциденте сообщил официальный представитель Управления морской полиции КНР Лю Дэцзюнь.

«Филиппинское служебное судно № 3003 проигнорировало неоднократные предупреждения китайской стороны, сделало крутой поворот, пошло задним ходом и умышленно врезалось в корабль береговой охраны Китая № 3302», — говорится в заявлении официального представителя ведомства.

На Тайване заявили, что извлекли ценные уроки из украинского конфликта
На Тайване заявили, что извлекли ценные уроки из украинского конфликта

Этим летом филиппинское судно морской полиции также проломило катер КНР, который обеспечивал контроль в спорной акватории рифа Сяньбинь (Сабина) в Южно-Китайском море. Китай призвал соседей оставить иллюзии и прекратить подобные действия.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kevin Shipp

Николай Рюмин
  • Новости
  • филиппины
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar