Филлипинское судно вновь протаранило китайский катер из-за территориальных споров
Полиция Китая: Филиппинское судно протаранило корабль береговой охраны КНР
Неподалёку от китайского острова Хуанъянь филиппинское служебное судно намеренно протаранило корабль береговой охраны Китая. Ближайший участок суши является предметом территориального спора Пекина и Манилы. Об инциденте сообщил официальный представитель Управления морской полиции КНР Лю Дэцзюнь.
«Филиппинское служебное судно № 3003 проигнорировало неоднократные предупреждения китайской стороны, сделало крутой поворот, пошло задним ходом и умышленно врезалось в корабль береговой охраны Китая № 3302», — говорится в заявлении официального представителя ведомства.
Этим летом филиппинское судно морской полиции также проломило катер КНР, который обеспечивал контроль в спорной акватории рифа Сяньбинь (Сабина) в Южно-Китайском море. Китай призвал соседей оставить иллюзии и прекратить подобные действия.
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