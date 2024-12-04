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4 декабря, 09:07

Укрепить сердце и накачать ягодицы: Раскрыта польза бега по лестнице вверх-вниз

Врач Курбанмагомедов: Бег по лестнице полезен для сердца и суставов

Одним из самых полезных упражнений для желающих заняться укреплением сердца, мышц, суставов и связок, является бег вверх-вниз по лестнице, уверен кардиолог Видновской КБ Минздрава Подмосковья Мурад Курбанмагомедов. По его словам, данная тренировка также положительно сказывается на повышении выносливости.

«Такой тренинг гораздо эффективнее езды на велосипеде и пробежки по парку, так как он не только предполагает интенсивную кардиоработу, но и включает в себя силовой компонент, ведь при каждом шаге на ступеньку приходится поднимать вес всего своего тела на одной ноге», — объяснил эксперт.

Собеседник NEWS.ru подчеркнул, что польза бега вверх-вниз по лестнице заключается в возможности накачать ягодицы и укрепить силу ног. По его словам, это упражнение улучшает работу сердечно-сосудистой системы и укрепляет опорно-двигательный аппарат. Кроме того, оно помогает бороться со стрессом и ускорить обмен веществ.

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Борис Эльфанд
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