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4 декабря, 08:02

В летевшем из Иркутска в Пекин самолёте сработал сигнал о разгерметизации салона

Разгерметизация произошла на борту самолёта авиакомпании «Сибирь», который летел из Иркутска в Пекин. Об этом сообщается в телеграм-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства инцидента с воздушным судном авиакомпании «Сибирь», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что 2 декабря командир воздушного судна, летевшего в Пекин из Иркутска, принял решение о снижении из-за срабатывания датчика разгерметизации. После этого работа система была восстановлена.

2.12.2024 командиром воздушного судна авиакомпании «Сибирь», выполнявшего рейс по маршруту г. Иркутск – Пекин (КНР), по причине срабатывания сигнализации разгерметизации салона принято решение о снижении, после чего работа систем восстановлена.

Посадка прошла в штатном режиме. На борту находились 174 пассажира и шесть членов экипажа. Начата техническая ревизия состояния систем лайнера. Пассажиров обратного рейса доставили в пункт назначения резервным бортом. Прокуратура проводит надзорные мероприятия.

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Ранее сигнал о столкновении с землёй сработал в самолёте, летевшем из Москвы в Барнаул. Спустя 13 минут после сигнала лайнер благополучно приземлился. Пилоты предположили, что сигнал был ложным.

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Shutterstock / FOTODOM / faustasyan

Никита Никонов
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