Россияне активно скупают носорасширители

Российские маркетплейсы заполонили магнитные расширители для носа, которые якобы способствуют свободному дыханию во сне. Особенно активно скупают их мужчины, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Изначально расширители были придуманы для спасения от ночного храпа и выглядели как небольшие силиконовые корзиночки, которые засовывали в ноздри. Вскоре производители решили модернизировать изобретение и добавили магниты, прозвав штуку «назальным дилататором».

Сейчас его начали носить даже днём как повседневный аксессуар. Устройство стоит около 500 рублей.