Россияне активно скупают носорасширители
На российских маркетплейсах набирают популярность расширители для носа
Российские маркетплейсы заполонили магнитные расширители для носа, которые якобы способствуют свободному дыханию во сне. Особенно активно скупают их мужчины, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Изначально расширители были придуманы для спасения от ночного храпа и выглядели как небольшие силиконовые корзиночки, которые засовывали в ноздри. Вскоре производители решили модернизировать изобретение и добавили магниты, прозвав штуку «назальным дилататором».
Сейчас его начали носить даже днём как повседневный аксессуар. Устройство стоит около 500 рублей.
Недавно датские учёные изобрели препарат, который снижает уровень жира, активизирует метаболизм в мышцах, повышает выносливость — и всё это без изнурительных тренировок. По сути, вы худеете без занятий спортом.
Shutterstock / FOTODOM / VanoVasaio