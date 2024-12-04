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4 декабря, 10:32

Российская туристка пыталась привезти домой из Пхукета голову крокодила

Голова крокодила. Обложка © Telegram / ФТС России

Голова крокодила. Обложка © Telegram / ФТС России

Новосибирские таможенники обнаружили удивительную находку среди багажа туристки, которая возвращалась домой из поездки на тайский Пхукет. Женщина пыталась провезти в чемодане незадекларированную голову крокодила. Об этом сообщается в телеграм-канале ФТС РФ.

Череп крокодила. Фото © Telegram / ФТС России

Череп крокодила. Фото © Telegram / ФТС России

«Женщина пояснила, что приобрела его в одной из сувенирных лавок Таиланда для себя, о необходимости декларирования и предоставления разрешительных документов не знала», — говорится в сообщении.

В ходе экспертизы стало ясно, что туристка намеревалась провезти голову настоящей рептилии. Выяснилось, что данный вид подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). В отношении туристки возбуждено два административных дела по ч. 1 ст. 16.2 (недекларирование товаров) и ст. 16.3 (несоблюдение запретов и ограничений). Женщине грозит штраф и возможная конфискация крокодильей головы.

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Мария Любицкая
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