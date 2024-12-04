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4 декабря, 08:51

В Новосибирске эвакуировали школу из-за сообщения с угрозой расстрела

Баррикады в классе школы Новосибирска. Обложка © Mash Siberia

Баррикады в классе школы Новосибирска. Обложка © Mash Siberia

В Новосибирске эвакуировали школу после того, как одному из учителей пришло сообщение с угрозой расстрела. Об инциденте сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

Эвакуация детей из школы в Новосибирске. Видео © Mash Siberia

В школу прибыли сотрудники Росгвардии. Сначала учителя начали баррикадировать классы, заставляя проходы мебелью. Вскоре началась всеобщая эвакуация детей и сотрудников. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее Life.ru писал, что в Красноярске задержали мужчину, который открыл стрельбу у школы. Выяснилось, что ему снесло крышу из-за расставания с женой.

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Николай Рюмин
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