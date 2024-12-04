В Новосибирске эвакуировали школу из-за сообщения с угрозой расстрела
Баррикады в классе школы Новосибирска. Обложка © Mash Siberia
В Новосибирске эвакуировали школу после того, как одному из учителей пришло сообщение с угрозой расстрела. Об инциденте сообщает телеграм-канал Mash Siberia.
Эвакуация детей из школы в Новосибирске. Видео © Mash Siberia
В школу прибыли сотрудники Росгвардии. Сначала учителя начали баррикадировать классы, заставляя проходы мебелью. Вскоре началась всеобщая эвакуация детей и сотрудников. Обстоятельства инцидента уточняются.
Ранее Life.ru писал, что в Красноярске задержали мужчину, который открыл стрельбу у школы. Выяснилось, что ему снесло крышу из-за расставания с женой.