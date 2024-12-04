Россияне назвали Иркутск самым желанным городом для автопутешествия в Новый год

В преддверии новогодних праздников Иркутск и озеро Байкал стали самыми популярными и одновременно самыми дорогими направлениями для автопутешествий из Москвы. Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследования онлайн-сервисов «СберАвто» и «Работа.ру», поездка на автомобиле в столицу Приангарья обойдётся в рекордные 59,4 тысячи рублей.

Несмотря на высокую стоимость, Иркутск продолжает привлекать автотуристов, желающих провести новогодние каникулы на уникальном озере Байкал. Это направление стало лидером среди предпочтений россиян, обогнав Санкт-Петербург, Великий Устюг и Карелию, где затраты на поездку составят 11, 9,2 и 9,8 тысячи рублей соответственно.

Кроме Иркутска, россияне выделили такие города, как Сочи, Калининград, Суздаль, Казань, Ярославль и Нижний Новгород, в качестве желанных мест для новогодних автопутешествий. Однако именно Иркутск и Байкал остаются главными фаворитами, несмотря на значительные финансовые затраты.

Эксперты отмечают, что популярность Иркутска в качестве новогоднего направления обусловлена не только уникальными природными достопримечательностями, но и желанием россиян провести праздники вдали от городской суеты, наслаждаясь зимними пейзажами Байкала.

Кроме того, город привлекает туристов богатой историей и культурным наследием. Иркутск известен своими старинными деревянными домами, многие из которых являются памятниками архитектуры. Прогулки по улицам позволят окунуться в атмосферу прошлого, почувствовать дух Сибири и насладиться красотой местной застройки.

Так, Иркутск и Байкал продолжают удерживать позиции среди самых желанных мест для автопутешествий в Новый год, несмотря на высокие затраты на дорогу. Россияне готовы вкладываться в поездки, чтобы получить незабываемые впечатления и насладиться красотой сибирской природы.