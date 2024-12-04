Как защитить автомобиль от зимних реагентов: советы эксперта

С наступлением зимы автомобилисты сталкиваются с проблемой воздействия дорожных реагентов на машины. Эти химические вещества, которые используют для борьбы с гололедицей, могут значительно ускорить коррозию металла и повредить лакокрасочное покрытие. Юлия Трушкова, директор по сервису компании «Рольф», поделилась советами с RG.ru, как минимизировать негативные последствия реагентов.

Современные автомобили имеют заводскую защиту от коррозии, однако дополнительная обработка перед зимним сезоном не будет лишней. Усиленный барьер будет способен противостоять агрессивным химическим веществам: защитная полироль создаст на поверхности автомобиля плёнку, которые препятствуют проникновению вредных химикатов.

Преимущество этого средства в том, что его можно нанести самостоятельно, без посещения автосервиса. Также перед началом зимы обработайте резиновые и пластиковые части автомобиля специальной силиконовой смазкой. Это защитит их от негативного воздействия реагентов и низких температур.

В глубоких лужах часто оседают концентрированные соли, которые могут забрызгать днище и кузов автомобиля, усугубляя коррозию. Частая и тщательная мойка автомобиля — один из ключевых шагов в защите от реагентов. Особое внимание следует уделять порогам, аркам и нижним частям дверей, где скапливается больше всего грязи и солей.

Использование мойки высокого давления поможет удалить загрязнения даже в труднодоступных местах. Регулярно очищайте фары от грязи и реагентов, особенно если они пластиковые, чтобы избежать потемнения. Колёсные диски также подвержены коррозии, поэтому за ними нужно следить очень внимательно.