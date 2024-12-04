Скандал в волгоградской школе: «Линейка позора» вызвала возмущение родителей

В школе № 48 в Волгограде разразился скандал из-за мероприятия, которое родители и ученики назвали «Линейкой позора». Сетевое издание «V1.ру» сообщает, что на общешкольном собрании, прошедшем 28 ноября, учителя собрали на сцене детей с низкой успеваемостью, что вызвало волну негодования среди общественности.

По словам родителей, на мероприятии сначала похвалили отличников, а затем поимённо вызывали тех, у кого были проблемы с успеваемостью. Детей называли «позором школы», несмотря на то что некоторые из них не были аттестованы по состоянию здоровья. Одна из учениц даже пережила паническую атаку, а другие школьники были напуганы и звонили близким в слезах.

Родители уже обратились к директору школы Татьяне Чернышевой с требованием прекратить подобные методы воспитания. Они считают, что вопросы успеваемости должны решаться на классных собраниях в присутствии родителей, а не публично. В случае игнорирования их требований родители готовы обратиться к Уполномоченному по правам ребёнка и в прокуратуру Волгоградской области.

Директор школы Татьяна Чернышева заявила, что на линейке детей лишь пожурили, и никаких оскорблений не было. По её словам, мероприятие прошло в присутствии 500 человек, а после все продолжили учиться. Однако родители и общественные деятели, такие как глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, выразили обеспокоенность и готовят обращения в прокуратуру.

Ситуация привлекла внимание и писателя Светланы Беликовой, которая отметила, что такие методы воспитания могут привести к ухудшению ситуации и росту подростковой преступности. Она подчеркнула, что школьная система должна стремиться удерживать неуспевающих учеников, а не выталкивать их на улицу.