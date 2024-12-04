Скандал в волгоградской школе: «Линейка позора» вызвала возмущение родителей
В Волгограде школьников с плохой успеваемостью публично унизили на линейке
Дети. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valery Zotev
В школе № 48 в Волгограде разразился скандал из-за мероприятия, которое родители и ученики назвали «Линейкой позора». Сетевое издание «V1.ру» сообщает, что на общешкольном собрании, прошедшем 28 ноября, учителя собрали на сцене детей с низкой успеваемостью, что вызвало волну негодования среди общественности.
По словам родителей, на мероприятии сначала похвалили отличников, а затем поимённо вызывали тех, у кого были проблемы с успеваемостью. Детей называли «позором школы», несмотря на то что некоторые из них не были аттестованы по состоянию здоровья. Одна из учениц даже пережила паническую атаку, а другие школьники были напуганы и звонили близким в слезах.
Родители уже обратились к директору школы Татьяне Чернышевой с требованием прекратить подобные методы воспитания. Они считают, что вопросы успеваемости должны решаться на классных собраниях в присутствии родителей, а не публично. В случае игнорирования их требований родители готовы обратиться к Уполномоченному по правам ребёнка и в прокуратуру Волгоградской области.
Директор школы Татьяна Чернышева заявила, что на линейке детей лишь пожурили, и никаких оскорблений не было. По её словам, мероприятие прошло в присутствии 500 человек, а после все продолжили учиться. Однако родители и общественные деятели, такие как глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, выразили обеспокоенность и готовят обращения в прокуратуру.
Ситуация привлекла внимание и писателя Светланы Беликовой, которая отметила, что такие методы воспитания могут привести к ухудшению ситуации и росту подростковой преступности. Она подчеркнула, что школьная система должна стремиться удерживать неуспевающих учеников, а не выталкивать их на улицу.
Ранее сообщалось, что жена экс-футболиста Тарасова попала в скандал с Мизулиной из-за неудачной шутки. В ролике, который вызвал бурю негодования, блогер сравнила своего 15-летнего брата, недавно перенёсшего пластическую операцию на ушах, с участником специальной военной операции.