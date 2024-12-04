«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 декабря, 10:41

В Марокко таксисты избили дипломата из России и его жену из-за футбольных слухов

В Марокко местные таксисты избили российского дипломата и его супругу из-за слухов о том, что Россия якобы пытается сорвать проведение футбольный ЧМ-2030 в стране. Об инциденте сообщает телеграм-канал Mash.

Возле отеля в Касабланке бомбилы предложили мужчине свои услуги, однако он отказался, так как ждал водителя из мобильного агрегатора такси. Частников это расстроило и они начали конфликт. Как только разъярённые извозчики услышали русскую речь, то набросились с кулаками.

Вскоре к месту приехал таксист кипрской компании, которого также побили. Разогнали всех выбежавшие сотрудники отеля. Пострадавших увезли в частную клинику, а в городе ввели режим повышенной готовности. Полицейские схватили всех нападавших.

На Украине прохожий с камерой пришёл на помощь таксисту, которого чуть не настигла силовая мобилизация
На Украине прохожий с камерой пришёл на помощь таксисту, которого чуть не настигла силовая мобилизация

Недавно таксистам в Афганистане запретили выезжать на улицы, пока их автомобили не будут полностью перекрашены. Сейчас передвигаться могут лишь бело-голубые такси.

Обложка ©

Unsplash / Sergey Pesterev

Николай Рюмин
  • Новости
  • марокко
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar