В Марокко таксисты избили дипломата из России и его жену из-за футбольных слухов

В Марокко местные таксисты избили российского дипломата и его супругу из-за слухов о том, что Россия якобы пытается сорвать проведение футбольный ЧМ-2030 в стране. Об инциденте сообщает телеграм-канал Mash.

Возле отеля в Касабланке бомбилы предложили мужчине свои услуги, однако он отказался, так как ждал водителя из мобильного агрегатора такси. Частников это расстроило и они начали конфликт. Как только разъярённые извозчики услышали русскую речь, то набросились с кулаками.

Вскоре к месту приехал таксист кипрской компании, которого также побили. Разогнали всех выбежавшие сотрудники отеля. Пострадавших увезли в частную клинику, а в городе ввели режим повышенной готовности. Полицейские схватили всех нападавших.