Актёр Вадим Андреев признался, что уйдёт в монастырь в случае смерти супруги

Вадим Андреев, известный актёр, сыгравший в таких сериалах, как «Кадетство» и «Молодёжка», уже 47 лет состоит в браке с Галиной Андреевой, своей единственной любовью. Их история началась на дне рождения дяди Вадима, где он впервые увидел будущую жену — тогда она училась в институте пищевого производства. Влюблённые поженились спустя четыре месяца, и свадьба совпала с выходом первого фильма Андреева — «Баламут». Гонорар за съёмки помог организовать торжество.

Галина, оставив карьеру инженера, посвятила себя семье. У пары родился сын Андрей, который выбрал путь бизнеса, а не актёрства. Сегодня он управляет сетью магазинов автозапчастей в Москве. У Андрея есть дочь Софья, которая интересуется театром и художественной гимнастикой.

Несмотря на долгие годы брака, отношения Вадима и Галины не всегда были гладкими. Андреев признается, что в их жизни были кризисы, и он даже уходил из дома. Однако 15 лет назад Вадим воцерковился, и семь лет назад супруги обвенчались.

«У меня появился духовник, который семь лет назад подвёл меня к решению обвенчаться с женой. Хотя далось оно мне непросто — я понимал всю ответственность такого обета Богу», — признался актёр в интервью Леди Mail.

Напомним, что Вадим Андреев, пережив микроинсульт в 25 лет, отказался от алкоголя, но не смог бросить курить. Он признаётся, что работа часто выматывает его, и в такие моменты ему необходимо одиночество. Галина понимает это и поддерживает мужа, не раздражая его лишними вопросами.

Сегодня их союз остаётся крепким. Андреев отмечает, что они с женой придерживаются правила: если кто-то обидел другого, необходимо извиниться. Их отношения строятся на взаимопонимании и уважении.

Помимо съёмок актёр служит алтарником в православном храме. Вера помогает ему справляться с жизненными трудностями и укреплять семейные узы. Андреев признаётся, что боится потерять Галину, и если это случится, он видит себя в монастыре.