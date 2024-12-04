Вратарь сборной РФ оценил возможность прожить на 30 тыс. рублей в месяц

Станислав Агкацев, вратарь футбольного клуба «Краснодар» и сборной России, высказался о возможности существования на 30 тысяч рублей в месяц. По его мнению, такая сумма недостаточна для комфортной жизни. В интервью «Чемпионату» спортсмен сообщил, что только на фитнес-зал, репетитора по английскому и другие бытовые расходы уходит эта сумма.

«Чего далеко ходить — только бутсы стоят 30–35 тысяч», — отметил Агкацев.

Ранее аналогичное мнение выразил бывший футболист национальной команды Юрий Жирков. Он также заявил, что прожить на 30 тысяч рублей в месяц в России крайне сложно, учитывая современные экономические реалии и уровень цен.

Агкацев в текущем сезоне провёл 17 матчей в Российской Премьер-лиге (РПЛ) и одну игру в составе сборной России. Его комментарии подчёркивают разрыв между доходами профессиональных спортсменов и среднестатистическими гражданами страны.

Вопрос о прожиточном минимуме в России остаётся актуальным. В то время как официальная статистика утверждает, что многие граждане живут на подобные суммы, реальные расходы на жильё, питание и другие жизненные нужды часто превышают эти цифры. Высказывания известных спортсменов, таких как Агкацев и Жирков, привлекают внимание к этой проблеме, освещая необходимость пересмотра подходов к определению минимального уровня дохода для достойной жизни.

Станислав Агкацев начал свой футбольный путь в ДЮСШ «Юность» в родном Владикавказе. Летом 2015 года его талант заметили в Академии «Краснодара», где он продолжил игру. В сезоне 2018/19 он впервые вышел на поле в составе молодёжной команды и «Краснодара-3» в первенстве ПФЛ. Следующий сезон, 2019/20, стал для него более насыщенным: он провёл девять матчей в молодёжном первенстве и восемь игр за «Краснодар-2» в первенстве ФНЛ.

Дебют Агкацева за основную команду «Краснодара» состоялся 25 февраля 2021 года в ответном матче плей-офф Лиги Европы против загребского «Динамо». Несмотря на поражение с минимальным счётом 0:1, выступление молодого вратаря было оценено положительно.