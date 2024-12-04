Набиуллина: Снижение ключевой ставки примут за неспособность обуздать инфляцию

Снижение ключевой ставки в настоящее время будет воспринято как «неспособность контролировать инфляцию», что может привести к её дальнейшему росту и ослаблению рубля. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ «Россия зовёт!».

«Если мы не будем реагировать на повышенную инфляцию с помощью денежно-кредитной политики, особенно после четырех лет её роста, и начнем снижать ставку, это будет воспринято как признак либо нежелания, либо неспособности властей справиться с инфляцией. Это может только усугубить ситуацию и ослабить курс рубля», — предупредила глава регулятора.

По словам Набиуллиной, если ставка вдруг будет снижена, а инфляция продолжит расти, выгоду от этого получат лишь те компании, которые уже имеют высокую закредитованность или работают в условиях низкой конкуренции и способны быстро переносить свои издержки на конечные цены.