Набиуллина: Снижение ключевой ставки примут за неспособность обуздать инфляцию
Снижение ключевой ставки в настоящее время будет воспринято как «неспособность контролировать инфляцию», что может привести к её дальнейшему росту и ослаблению рубля. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ «Россия зовёт!».
«Если мы не будем реагировать на повышенную инфляцию с помощью денежно-кредитной политики, особенно после четырех лет её роста, и начнем снижать ставку, это будет воспринято как признак либо нежелания, либо неспособности властей справиться с инфляцией. Это может только усугубить ситуацию и ослабить курс рубля», — предупредила глава регулятора.
По словам Набиуллиной, если ставка вдруг будет снижена, а инфляция продолжит расти, выгоду от этого получат лишь те компании, которые уже имеют высокую закредитованность или работают в условиях низкой конкуренции и способны быстро переносить свои издержки на конечные цены.
«В конечном итоге больше всего пострадает население, и я считаю это неприемлемым, когда проблемы решаются за счет обесценивания сбережений и доходов граждан», — заключила она.
Ранее Набиуллина сравнила высокую инфляцию с температурой у больного и предупредила, что сама по себе она не рассосётся. Вместе с тем председатель ЦБ допустила, что в декабре возможно ещё одно повышение ключевой ставки. В настоящее время она составляет 21%.
Life.ru