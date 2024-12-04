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4 декабря, 10:07

Набиуллина: Снижение ключевой ставки примут за неспособность обуздать инфляцию

Снижение ключевой ставки в настоящее время будет воспринято как «неспособность контролировать инфляцию», что может привести к её дальнейшему росту и ослаблению рубля. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ «Россия зовёт!».

«Если мы не будем реагировать на повышенную инфляцию с помощью денежно-кредитной политики, особенно после четырех лет её роста, и начнем снижать ставку, это будет воспринято как признак либо нежелания, либо неспособности властей справиться с инфляцией. Это может только усугубить ситуацию и ослабить курс рубля», — предупредила глава регулятора.

По словам Набиуллиной, если ставка вдруг будет снижена, а инфляция продолжит расти, выгоду от этого получат лишь те компании, которые уже имеют высокую закредитованность или работают в условиях низкой конкуренции и способны быстро переносить свои издержки на конечные цены.

«В конечном итоге больше всего пострадает население, и я считаю это неприемлемым, когда проблемы решаются за счет обесценивания сбережений и доходов граждан», — заключила она.

«Сама не рассосётся»: Набиуллина сравнила высокую инфляцию с температурой у больного
«Сама не рассосётся»: Набиуллина сравнила высокую инфляцию с температурой у больного

Ранее Набиуллина сравнила высокую инфляцию с температурой у больного и предупредила, что сама по себе она не рассосётся. Вместе с тем председатель ЦБ допустила, что в декабре возможно ещё одно повышение ключевой ставки. В настоящее время она составляет 21%.

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Life.ru

Марина Фещенко
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