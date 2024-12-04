Внутренние качества важнее: Психологи выяснили, что делает человека «крутым»

«Крутость» человека определяется не только внешними характеристиками, такими как физическая сила или стильный внешний вид, но и внутренними качествами личности. Соответствующими результатами исследования поделились психологи из Йельского и Бейлорского университетов. Специалисты Бреанна К. Нгуен и Майкл Принцинг пытались выяснить, что делает человека «крутым» в глазах окружающих.

Исследователи опросили более двух тысяч человек и обнаружили, что ключевыми чертами, которые ассоциируются с «крутостью», являются мужество, храбрость, независимость, уверенность, стойкость, способность противостоять социальному давлению и готовность принимать сложные вызовы. Участники исследования указали, что «крутыми» могут быть совершенно разные люди: от скромных охранников до свирепых воинов.

Говоря о «крутых» личностях, респонденты упоминали Чингисхана, Майка Тайсона, Нельсона Манделу, Малалу Юсуфзай, а также американских морпехов. Эти люди воплощают как внешние, так и внутренние черты, которые делают их особенными в глазах других. Майк Тайсон, например, известен своей физической мощью, в то время как Нельсон Мандела и Малала Юсуфзай демонстрируют невероятную внутреннюю силу и стойкость.

Авторы исследования подчёркивают, что «крутые» люди необязательно должны демонстрировать свои личные качества внешне. Их харизма и уважение окружающих часто основываются на глубинных чертах характера, таких как сила духа и способность идти своим путём, несмотря на общественные стереотипы. Причём внутренние характеристики могут играть более значительную роль. Это объясняет, почему такие разные люди могут быть восприняты как «крутые», несмотря на отсутствие яркой внешности.