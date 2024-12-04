Нервный тик у жительницы Ирландии оказался признаком неизлечимого заболевания

34-летняя жительница Ирландии Саманта Кэмпбелл, страдающая от синдрома Дживонса с детства, столкнулась с новой, неизлечимой болезнью, которая парализовала её тело и лишила возможности полноценно управлять им. Эту печальную новость недавно опубликовало издание Belfast Live.

Всё началось два года назад, когда у женщины появились необычные симптомы — нервные тики и подёргивания по всему телу. «В 2022 году у меня начались лёгкие подергивания в левой части тела, в руке и голове. Спустя время они распространились на ногу. Эти приступы случались один или два раза в неделю, но я не придавала им особого значения, считая, что это связано со стрессом в семье. Однако со временем подергивания стали повторяться всё чаще и становились более интенсивными», — рассказала Кэмпбелл.

Долгое время женщина не могла попасть на приём к неврологу. Спустя несколько месяцев обследований ей наконец-то поставили диагноз: функциональное неврологическое расстройство (ФНР). Это заболевание связано с нарушением работы нервной системы, при котором пациент теряет способность контролировать движения тела. В случае Кэмпбелл, расстройство привело к тяжёлым физическим и психологическим последствиям.

На фоне ухудшения состояния женщины, врачи назначили терапию, направленную на снижение интенсивности симптомов ФНР. Однако лечение не принесло ожидаемых результатов. «Доктора предупреждали, что лечение не поможет полностью избавиться от симптомов, и, к сожалению, это подтвердилось. Подёргивания не прекратились, а, наоборот, стали ещё более выраженными», — добавила Саманта.

Со временем заболевание привело к значительному ухудшению её физического состояния. Женщина почти утратила способность управлять ногой — пришлось использовать трость, чтобы ходить. Это также привело к появлению других симптомов: регулярным головокружениям и проблемам с речью. Теперь Саманта не может передвигаться без посторонней помощи и нуждается в постоянной поддержке со стороны родственников и близких.

Функциональное неврологическое расстройство (ФНР), с которым столкнулась Кэмпбел, — это редкое и тяжёлое заболевание, требующее комплексного подхода к лечению. Несмотря на назначение терапии и другие медицинские вмешательства, в настоящее время нет эффективного средства, которое бы помогло полностью устранить или хотя бы значительно ослабить симптомы расстройства.

Саманта по-прежнему не теряет надежду на улучшение своего состояния. Несмотря на тяжёлую болезнь, она старается не опускать руки и активно рассказывает свою историю, чтобы привлечь внимание к проблемам людей, страдающих от функциональных расстройств нервной системы. «Я хочу, чтобы люди знали, что такие заболевания существуют. Нужно больше внимания и поддержки со стороны общества и медицинской сферы», — подчеркивает женщина.