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4 декабря, 10:35

Глава NMH Иксанов раскрыл плюсы регистрации каналов – 10-тысячников в РКН

Глава NMH Иксанов: Регистрация телеграм-каналов в РКН формирует здоровую среду

Официальная регистрация телеграм-авторов, у которых более десяти тысяч подписчиков, формирует здоровую цифровую среду, где люди могут доверять информации и полагаться на неё. С таким заявлением выступил генеральный директор News Media Holding (NMH) Максим Иксанов на конференции «Медиапространство-2024. Итоги года», организованной ИД «Коммерсантъ».

В ходе сессии «Прогноз и экономика развития российского медиарынка на 2025 год» Иксанов отметил, что потребители контента становятся всё более разборчивыми. Они ценят открытость источников информации и выбирают самых надёжных.

Регистрация владельцев каналов с количеством подписчиков больше 10 тысяч человек позволяет защищать пользователей от интернет-мошенничества и усиливать доверие к контенту в социальных сетях через введение прямой ответственности для авторов. Кроме того, она создает более прозрачные условия на рекламном рынке, что выгодно как для рекламодателей, так и для аудитории. Таким образом, инициатива работает на формирование здоровой цифровой экосистемы

Максим Иксанов

Генеральный директор News Media Holding (NMH)

Регистрация владельцев каналов с количеством подписчиков больше 10 тысяч человек позволяет защищать пользователей от интернет-мошенничества и усиливать доверие к контенту в социальных сетях через введение прямой ответственности для авторов. Кроме того, она создает более прозрачные условия на рекламном рынке, что выгодно как для рекламодателей, так и для аудитории. Таким образом, инициатива работает на формирование здоровой цифровой экосистемы
Регистрация владельцев каналов с количеством подписчиков больше 10 тысяч человек позволяет защищать пользователей от интернет-мошенничества и усиливать доверие к контенту в социальных сетях через введение прямой ответственности для авторов. Кроме того, она создает более прозрачные условия на рекламном рынке, что выгодно как для рекламодателей, так и для аудитории. Таким образом, инициатива работает на формирование здоровой цифровой экосистемы
РКН выдал первые подтверждения каналам с аудиторией свыше 10 тысяч подписчиков
РКН выдал первые подтверждения каналам с аудиторией свыше 10 тысяч подписчиков

Напомним, новые правила ведения страниц в соцсетях с аудиторией более 10 тысяч человек начали действовать с 1 ноября 2024 года. Создателям каналов нужно будет предоставить в Роскомнадзор данные, телефонный номер, адрес электронной почты и информацию о странице. Часть этих сведений будет храниться в открытом доступе.

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Life.ru

Николай Рюмин
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