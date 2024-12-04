Глава NMH Иксанов раскрыл плюсы регистрации каналов – 10-тысячников в РКН
Глава NMH Иксанов: Регистрация телеграм-каналов в РКН формирует здоровую среду
Официальная регистрация телеграм-авторов, у которых более десяти тысяч подписчиков, формирует здоровую цифровую среду, где люди могут доверять информации и полагаться на неё. С таким заявлением выступил генеральный директор News Media Holding (NMH) Максим Иксанов на конференции «Медиапространство-2024. Итоги года», организованной ИД «Коммерсантъ».
В ходе сессии «Прогноз и экономика развития российского медиарынка на 2025 год» Иксанов отметил, что потребители контента становятся всё более разборчивыми. Они ценят открытость источников информации и выбирают самых надёжных.
Регистрация владельцев каналов с количеством подписчиков больше 10 тысяч человек позволяет защищать пользователей от интернет-мошенничества и усиливать доверие к контенту в социальных сетях через введение прямой ответственности для авторов. Кроме того, она создает более прозрачные условия на рекламном рынке, что выгодно как для рекламодателей, так и для аудитории. Таким образом, инициатива работает на формирование здоровой цифровой экосистемы
Напомним, новые правила ведения страниц в соцсетях с аудиторией более 10 тысяч человек начали действовать с 1 ноября 2024 года. Создателям каналов нужно будет предоставить в Роскомнадзор данные, телефонный номер, адрес электронной почты и информацию о странице. Часть этих сведений будет храниться в открытом доступе.
Life.ru