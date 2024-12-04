Глава NMH Иксанов раскрыл плюсы регистрации каналов – 10-тысячников в РКН

Регистрация владельцев каналов с количеством подписчиков больше 10 тысяч человек позволяет защищать пользователей от интернет-мошенничества и усиливать доверие к контенту в социальных сетях через введение прямой ответственности для авторов. Кроме того, она создает более прозрачные условия на рекламном рынке, что выгодно как для рекламодателей, так и для аудитории. Таким образом, инициатива работает на формирование здоровой цифровой экосистемы