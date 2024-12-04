Россияне стали массово скупать Библию

В России наблюдается значительный рост интереса к религиозной литературе, в особенности к Библии — в 1,5-2 раза. Об этом со ссылкой на информацию от сети «Читай город» сообщает РБК.

В 2024 году продажи Библии в стране увеличились на 52% за первые три квартала. Наибольшей популярностью в «Читай-городе» пользуется Библия в Синодальном переводе 1876 года. Её продажи с января по сентябрь 2024 года выросли на 38% по сравнению с тем же периодом в 2023 году и в два раза по сравнению с 2022 годом.

На маркетплейсе Wildberries также заметен значительный рост продаж Библии — в 2,2 раза с января по ноябрь 2024 года по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году. Годом ранее рост был на уровне 94%. Продажи Евангелия на Wildberries в 2024 году выросли на 46%.

В «Читай-городе» также отметили высокий спрос на Новый Завет, который в два раза превышает спрос на Ветхий Завет. Однако значительного увеличения продаж этих книг за последний год зафиксировано не было.

Издательский холдинг «Эксмо-АСТ» сообщил о стабильном повышенном интересе к религиозной литературе. После снижения спроса на 20-30% в период с 2019 по 2021 год, за последние три года был зафиксирован значительный рост. В 2023 году глава издательства «Эксмо» Евгений Капьев объяснял этот тренд «высокой степенью неопределённости в мире», которая побудила людей обращаться к религиозным книгам в поисках ответов на сложные вопросы жизни.

Рост интереса к религиозной литературе наблюдается и в других странах, хотя и с запозданием. В США продажи Библии с января по октябрь 2024 года увеличились на 22% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

В условиях нестабильности религиозная литература становится способом для многих людей обрести внутренний покой и осознать значимость своей жизни.