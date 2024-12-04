В Кении обнаружили самые древние отпечатки ног человека

На берегах африканского озера Туркана, расположенного в современной Кении, учёные сделали удивительную находку, которая может значительно изменить наши представления о первых людях и их эволюции. В этом районе исследователи обнаружили древнейшие отпечатки ног, возраст которых составляет около полутора миллионов лет. Об этом сообщили в пресс-службе Университета Ратгерса в США.

Команда палеонтологов, проводившая раскопки, нашла четыре пары следов, которые сохранились в удивительно хорошем состоянии. Это открытие может стать первым убедительным доказательством того, что в то время на одном и том же участке земли существовали различные виды предков человека. При этом речь идёт о двух ключевых представителях нашего эволюционного древа: человеке прямоходящем (Homo erectus) и парантропе Бойса (Paranthropus boisei).

Человек прямоходящий, или Homo erectus, был одним из первых представителей рода Homo, который освоил бипедализм — способность передвигаться на двух ногах. Это открытие позволило ему стать более адаптированным к жизни в различных климатических условиях и освободить руки для использования орудий труда.

В отличие от Homo erectus, парантропы (в том числе Paranthropus boisei) отличались более массивной челюстью и плоским лицом, а их мозг был значительно меньше по размеру. Эти особенности позволяли им питаться твёрдой растительной пищей, в то время как человек прямоходящий был всеядным.

Интересно, что следы этих двух видов, похоже, были оставлены всего через день-два друг от друга. Это позволяет предположить, что они могли жить на одной территории и иногда пересекаться. Раньше учёные думали, что Homo erectus и Paranthropus boisei не встречались, так как жили в разных местах и эпохах. Но новые находки ставят под сомнение эту теорию.

Новое открытие даёт важную информацию о возможных социальных и экологических взаимодействиях между предками человека. Следы, вероятно, принадлежат особям, которые жили в одном сообществе или сталкивались друг с другом, конкурируя за ресурсы. Это может свидетельствовать о большей адаптивности и гибкости ранних людей, чем считалось раньше.