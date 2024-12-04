Ребёнок по пути в школу провалился в яму с ледяной водой и пробыл там 45 минут
СК РФ начал проверку из-за падения ребёнка в яму с ледяной водой в Благовещенске
В Благовещенске ребёнок по пути в школу провалился в яму с ледяной водой и пробыл там 45 минут. Инцидент произошёл в районе Тайвань, мальчику помогли выбраться прохожие. ЧП попало на камеры видеонаблюдения, рассказали в СК РФ по Амурской области.
Ребёнок провалился в яму с холодной водой по пути в школу в Благовещенске. Видео © Telegram / Amur Mash
«В ходе проверки будет установлена личность потерпевшего, иные обстоятельства имеющие значение, дана оценка действиям должностных лиц муниципалитета города, ответственных за сферу жилищно-коммунального хозяйства», — сообщили в СК.
Следователи проводят процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). Свою проверку проводит и прокуратура.
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