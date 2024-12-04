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4 декабря, 12:16

Ребёнок по пути в школу провалился в яму с ледяной водой и пробыл там 45 минут

СК РФ начал проверку из-за падения ребёнка в яму с ледяной водой в Благовещенске

В Благовещенске ребёнок по пути в школу провалился в яму с ледяной водой и пробыл там 45 минут. Инцидент произошёл в районе Тайвань, мальчику помогли выбраться прохожие. ЧП попало на камеры видеонаблюдения, рассказали в СК РФ по Амурской области.

Ребёнок провалился в яму с холодной водой по пути в школу в Благовещенске. Видео © Telegram / Amur Mash

«В ходе проверки будет установлена личность потерпевшего, иные обстоятельства имеющие значение, дана оценка действиям должностных лиц муниципалитета города, ответственных за сферу жилищно-коммунального хозяйства», — сообщили в СК.

Следователи проводят процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). Свою проверку проводит и прокуратура.

Ранее в московском Новогиреево мужчины провалились под лёд на Кошачьем пруду. Они хотели срезать путь, но однако это решение закончилось трагедией. Один мужчина утонул, второго мужчину вытащили.

В Краснодаре мужчина провалился в яму на трамвайных путях
В Краснодаре мужчина провалился в яму на трамвайных путях
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bauwimauwi

Полина Никифорова
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