В Благовещенске ребёнок по пути в школу провалился в яму с ледяной водой и пробыл там 45 минут. Инцидент произошёл в районе Тайвань, мальчику помогли выбраться прохожие. ЧП попало на камеры видеонаблюдения, рассказали в СК РФ по Амурской области.

Ребёнок провалился в яму с холодной водой по пути в школу в Благовещенске. Видео © Telegram / Amur Mash

«В ходе проверки будет установлена личность потерпевшего, иные обстоятельства имеющие значение, дана оценка действиям должностных лиц муниципалитета города, ответственных за сферу жилищно-коммунального хозяйства», — сообщили в СК.

Следователи проводят процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). Свою проверку проводит и прокуратура.