Минпромторг: В России сохраняется стабильный запас холодильников и кондиционеров

В условиях перехода на озонобезопасные хладагенты в России всё ещё достаточно холодильников и кондиционеров в запасе на складах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минпромторг РФ.

По информации ведомства, запас техники оценивается в сотни тысяч единиц и продолжает расти. Это хорошая новость, поскольку на данный момент спрос на холодильники и кондиционеры остаётся на высоком уровне. Особенно это важно на фоне продолжающихся изменений в законодательстве и стандартах, направленных на защиту озонового слоя.

Ожидается, что в ближайшие годы спрос будет стабилен, а количество отечественных товаров на рынке — увеличится. Кроме того, наблюдается заметный рост доли холодильников, произведённых в России. В 2023 году они превысили 50% от общего объёма, что является важным достижением для российского рынка. Министерство промышленности и торговли ожидает, что в 2024 году этот показатель достигнет 60%.

«Так что говорить о том, что российские потребители останутся без холодильников, не приходится», — заявили в Минпромторге. Это заявление развеивает возможные опасения по поводу дефицита бытовой техники на фоне изменений в нормативной базе, связанных с переходом на новые хладагенты и международной политической ситуацией.

Стоит отметить, что в последнее время в СМИ появилась информация о том, что Федеральная таможенная служба России приостановила пропуск кондиционеров и холодильников с хладагентами, содержащими вещества, вредные для озонового слоя.

Такая мера вызвала определённые опасения среди потребителей и производителей. Однако позже стало известно, что Федеральная таможенная служба России решила отказаться от ужесточения требований к ввозу продукции, что позволило в значительной степени снизить напряжённость на рынке.