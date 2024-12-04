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4 декабря, 10:39

Российские учёные создали кролика-богатыря

Учёные смогли «отключить» ген MSTN. Обложка © freepik.com / master1305

Учёные смогли «отключить» ген MSTN. Обложка © freepik.com / master1305

Учёные НИИ пушного звероводства и кролиководства имени В. А. Афанасьева представили миру крольчонка с отключённым геном миостатина. Этот эксперимент направлен на создание животных, которые быстрее набирают мышечную массу.

«Крольчонку всего 10 дней, он развивается по возрасту и находится под пристальным вниманием учёных. Ген MSTN, кодирующий белок миостатин, подавляет развитие и регенерацию тканей», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Отключённый ген в организме крольчонка ускорил рост мышечной массы — это и стало причиной феномена «двойной мускулатуры». Важно отметить, что крольчонок не является генно-модифицированным животным, поскольку в его геном не вводились новые гены или вирусные конструкции. Чтобы избежать этических и экологических вопросов, учёные работали исключительно с редактированием существующего генома.

«Наша методика позволит получать высокопродуктивных кроликов и многократно повысить эффективность кролиководства», — заявил директор НИИ пушного звероводства и кролиководства, член-корреспондент РАН Глеб Косовский.

Крольчатина давно ценится за свои питательные свойства: она гипоаллергенна, богата белком и аминокислотами — это делает её идеальной продуктом для детского и спортивного питания. Кроме того, кроличье мясо содержит витамины группы В, витамин С, фосфор, железо и другие полезные элементы, поэтому его можно использовать во время диеты.

Работа по созданию генетически отредактированных кроликов проводится в рамках молодёжной лаборатории редактирования геномов, основанной в 2024 году в рамках национального проекта «Наука и университеты». Этот проект стал возможен благодаря привлечению молодых специалистов и сотрудничеству с ведущими научно-исследовательскими центрами.

Новый подход российских учёных не только способствует улучшению качества крольчатины, но и открывает перспективы для дальнейших исследований в области генетики и биоинженерии.

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Юрий Бузина
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