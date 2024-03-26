10 фото таких милых кроликов, глядя на которых вы задумаетесь, почему до сих пор не завели ушастика
Мы все и так знаем, что кролики — до безумия милые создания. Так почему же этих пушистых ангелочков так редко можно встретить в наших домах? Life.ru занимается пропагандой кроликов в качестве питомцев! Чтобы побудить вас на этот шаг, собрали 10 очаровательных кадров.
"Интересно, о чём она думает", — True-floor-gang.
Фото © Reddit / True-floor-gang
"Это Арнольд, и милее него вы никого не увидите", — Obvious_goat.
Фото © Reddit / Obvious_goat
"Встречайте моего красавца по имени Макс", — Atmolam.
Фото © Reddit / Atmolam
"Всем привет!" — Exciting-Figure-9631.
Фото © Reddit / Exciting-Figure-9631
"Это мой кролик по имени Бан", — JadeOfficial.
Фото © Reddit / JadeOfficial
"Мне кажется, нам нужна специальная группа для крупных кроликов, необязательно с избыточным весом, просто пухленьких", — Bunnny_b0y.
Фото © Reddit / Bunnny_b0y
"Я кролик, который сегодня явно не получил достаточно угощений. Спрашивайте что хотите", — Abutler95.
Фото © Reddit / Abutler95
"Порридж считает, что он должен стать новым генеральным директором Reddit. Первое изменение будет в переименовании сайта в Rebbit (от англ. rabbit — кролик)", — Deltadelta199.
Фото © Reddit / Deltadelta199
"Просто расслабляемся и излучаем милоту", — Ashpaca.
Фото © Reddit / Ashpaca
"Наш маленький кролик потерял свою подругу в прошлом году, но нам удалось подружить его с Поппи, которая наполовину фландерская гигантка. Они сразу поладили и уже десять месяцев живут вместе", — Epiphany7777.
Фото © Reddit / Epiphany7777
Reddit / Exciting-Figure-9631, deltadelta199