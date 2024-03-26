10 фото таких милых кроликов, глядя на которых вы задумаетесь, почему до сих пор не завели ушастика

"Интересно, о чём она думает", — True-floor-gang.

Фото © Reddit / True-floor-gang

"Это Арнольд, и милее него вы никого не увидите", — Obvious_goat.

Фото © Reddit / Obvious_goat

"Встречайте моего красавца по имени Макс", — Atmolam.

Фото © Reddit / Atmolam

Фото © Reddit / Exciting-Figure-9631

"Это мой кролик по имени Бан", — JadeOfficial.

Фото © Reddit / JadeOfficial

"Мне кажется, нам нужна специальная группа для крупных кроликов, необязательно с избыточным весом, просто пухленьких", — Bunnny_b0y.

Фото © Reddit / Bunnny_b0y

"Я кролик, который сегодня явно не получил достаточно угощений. Спрашивайте что хотите", — Abutler95.

Фото © Reddit / Abutler95

"Порридж считает, что он должен стать новым генеральным директором Reddit. Первое изменение будет в переименовании сайта в Rebbit (от англ. rabbit — кролик)", — Deltadelta199.

Фото © Reddit / Deltadelta199

"Просто расслабляемся и излучаем милоту", — Ashpaca.

Фото © Reddit / Ashpaca

"Наш маленький кролик потерял свою подругу в прошлом году, но нам удалось подружить его с Поппи, которая наполовину фландерская гигантка. Они сразу поладили и уже десять месяцев живут вместе", — Epiphany7777.