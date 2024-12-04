В школах Баварии и США ввели штрафы за опоздания и пропуск занятий

Гимназия Дюрера в Баварии начала штрафовать старшеклассников за регулярные опоздания. С мая этого года ученикам 9–11 классов, которые без уважительных причин опаздывают на уроки и не реагируют на объяснительные беседы, назначается штраф в размере пяти евро. Директор гимназии, Райнер Гайсдёрфер, отмечает, что эта мера была введена после консультаций с родителями и педагогами и уже принесла положительные результаты: число опозданий значительно сократилось.

Как пишет газета Spiegel, процедура назначения штрафа стандартизирована: сначала ученик получает предупреждение, а затем, в случае повторного нарушения, дело передаётся в городское управление по штрафам. Считается, что эта практика позволит не только дисциплинировать учеников, но и выявлять проблемы ещё на ранней стадии. Впрочем, в других школах Германии пока не планируется распространение этой методики.

В России введение штрафов для немецких школьников вызвало бурную критику. Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова считает, что такая мера лишь усугубит проблему. По её мнению, штрафы могут привести к тому, что некоторые ученики будут просто «откупаться», что противоречит образовательным целям школы. Лантратова подчёркивает, что важно не только дисциплинировать, но и поддерживать здоровье школьников, на которое влияет чрезмерная учебная нагрузка.

В США, в школе East High School в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, также введены денежные штрафы за опоздания. С 20 сентября ученикам, опаздывающим на уроки, назначается штраф в пять долларов. Если учащийся не может или не хочет платить, ему предлагается отсидеть получасовую «продлёнку» после уроков. Директор школы, Пол Сейджерс, отмечает, что это нововведение заставило учеников быстрее перемещаться по школе и не задерживаться в коридорах. Решение о назначении штрафа остаётся на усмотрение учителей, которые могут простить опоздание, если сочтут причину уважительной.

Международный опыт показывает, что штрафы за опоздания могут быть эффективны, но требуют индивидуального подхода. Важно, чтобы подобные меры не только дисциплинировали, но и поддерживали образовательную среду, способствующую всестороннему развитию учащихся.