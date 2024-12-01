В ГД призвали сократить количество уроков для снижения нагрузки на школьников

Сокращение количество уроков в день позволит уменьшить нагрузку на школьников, не повредив качеству получаемых ими знаний. Об этом заявила первый заместитель главы комитета ГД по просвещению Яна Лантратова из партии СРЗП.

Парламентарий видит одну из главных проблем современной российской системы образования в том, что в большинстве случаев она излишне сосредоточена на академических результатах, в ущерб физическому и эмоциональному здоровью учащихся. Это приводит к стрессу и хронической усталости у детей.

«Для решения этой проблемы необходимо пересмотреть подходы к образованию. Во-первых, нужно оптимизировать учебные планы так, чтобы они учитывали возрастные особенности детей и их физиологические потребности. Например, сокращение количества уроков в день может снизить нагрузку без ущерба для качества знаний», — цитирует депутата ТАСС.

Также Лантратова предложила уделять больше внимания внеучебным занятиям в школах, которые будут развивать творческие способность и помогать детям адаптироваться социально. Ещё она рекомендовала подумать над концепцией домашних заданий, целью которых должно быть закрепление полученных знаний, а не выполнение большого объёма механической работы. Кроме того, считает собеседница агентства, при выдаче домашнего задания следует учитывать индивидуальные особенности ученика.