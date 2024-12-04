Учёные выяснили, что планета Венера всегда была непригодна для жизни

Учёные Кембриджского университета утверждают, что Венера никогда не была пригодна для жизни. О результатах исследования, которое подтолкнуло к таким выводам, рассказал журнал Nature Astronomy.

В работе приводятся данные об анализе химического состава атмосферы Венеры. Учёным удалось выявить крайнюю обезвоженность недр планеты. Этот факт исключает наличие жидкой воды на поверхности.

Команда Кембриджского университета рассчитала с какой скоростью в современных условиях в атмосфере распадаются молекулы воды, карбонилсульфида и углекислого газа. После эти данные соотнесли с вулканическими процессами. «Вулканические газы Венеры имеют не более 6% молярной доли воды, что существенно суше, чем земные магмы, дегазированные при аналогичных условиях», — установили учёные.

Как раз этот факт и подтверждает сухость недр планеты. Магма из глубин Венеры не способна повлиять на формирование на поверхности океанов. Результаты исследования свидетельствуют о вероятности, что планета никогда не была обитаемой. Шансы обнаружить на ней жизнь снижают и другие факторы, например, облака из серной кислоты и температура поверхности около 500°C.

Не смотря на сделанные выводы, исследования планеты продолжатся. Точку может поставить миссия NASA под названием DAVINCI. Её цель заключается в исследовании благородных газов и химии глубинной части атмосферы Венеры, а также получение изображений. Миссия стартует в 2029 году.

Участники DAVINCI надеются выяснить, существовали ли на Венере когда-либо океаны и континенты, подобные земным. Полученные данные помогут понять, почему Венера не стала второй Землёй и сосредоточиться на поиске обитаемых миров, более близких по характеристикам к нашей планете.