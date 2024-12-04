Платит по полмиллиона: Эскортницы с Урала пожаловались на бизнесмена со странными причудами
Mash: Уральские эскортницы пожаловались на условия содержания у бизнесмена
Две содержанки с Урала пожаловались на бизнесмена, который платит им по 500 тысяч рублей в месяц. Они рассказали, что мужчина заставляет их заниматься сексом без защиты с разными людьми, требует записывать кружочки с жалобами на грубых мужиков и намекает, что уволиться они не могут. Об этом пишет Mash.
Одна из эскортниц находится на содержании этого бизнесмена уже два года. Изначально она работала одна, но дел оказалось настолько много, что пришлось искать себе коллегу по цеху. Однако её сменщицы долго на работе не задерживались и постоянно уходили из-за плохих условий и риска подхватить ЗППП, несмотря на подарки и отдых на море. Объявление о поиске напарницы висело в группах содержанок около полугода, однако недавно оно исчезло — видимо, кандидатка на вакантное место нашлась.
Напомним, что занятия проституцией в России запрещены законом, так что рассчитывать эскортницам не на что. Зато в Бельгии недавно официально закрепили статус работников секс-индустрии. Они начнут получать пособия по трудовому договору. Также, согласно закону, им позволяется отказывать клиентам в оказании услуг без угрозы увольнения, требовать соблюдения своих условий сексуальной активности и в любое время прерывать половой акт.
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