Пёс Карай и «уродливый» Толоконников: Раскрыты интересные подробности съёмок «Собачьего сердца»

Событиям, описанным в романе Михаила Булгакова «Собачье сердце», совсем скоро исполнится 100 лет. По такому случаю «Царьград» перечислил интересные факты из одноимённого советского фильма Владимира Бортко, снятого по мотивам произведения русской классики.

Как известно, роль Шарикова в картине исполнил легендарный актёр Владимир Толоконников. Однако он вряд ли согласился бы ехать из Алма-Аты на съёмки в Ленинград, если бы знал, с какой формулировкой искали исполнителя киношной роли. Дело в том, что съёмочная группа разослала во все уголки СССР письма с просьбой найти «самых уродливых артистов».

А вот Шарик пережил перевоплощение не только на экране, но и в жизни. Дело в том, что бродячего пса на грани гибели так точно сыграла настоящая милицейская собака. К моменту съёмок служебный пёс по кличке Карай более 40 раз участвовал в задержании преступников, а потом стал местной звездой и ушёл в кино.

Не меньшей интерес вызывает и общий антураж фильма «Собачье сердце», действе которого по сценарию происходят в Москве. Однако Бортко снимал картину на «Ленфильме», а ехать каждый раз в столицу было накладно. Поэтому роль Москвы исполнил Ленинград.