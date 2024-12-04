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4 декабря, 11:26

Зеленский уволил своего «представителя» в Крыму, которая мечтала засадить полуостров марихуаной

Зеленский уволил Ташеву с поста своего представителя в Крыму

Владимир Зеленский уволил своего «представителя» в Крыму Тамилу Ташеву. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Зеленский уволил Тамилу Ташеву с должности постоянного представителя в Крыму», — говорится в сообщении.

Уточняется, что причиной стало поданное Ташевой заявление. На должность своего постпреда Зеленский назначил чиновницу в сентябре 2022 года. Она успела запомниться несколькими скандальными заявлениями, например призывом «выдворить» россиян с полуострова в случае его возвращения под контроль Украины, а также планами засадить Крым марихуаной.

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Shutterstock / FOTODOM / Sergei Mironenko

Никита Никонов
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