Шохин: Торговые сети необоснованно поднимают цены на продукты перед Новым годом

Торговые сети необоснованно поднимают цены на продукты перед Новым годом. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву. Видео беседы опубликовано в телеграм-канале «Юнашев LIVE».

Шохин заявил, что торговые сети необоснованно поднимают цены на продукты перед Новым годом. Видео © Telegram / «Юнашев LIVE».

Шохин рассказал, что сам ходит по магазинам и на рынок. По его оценкам, на некоторые позиции ценники выросли больше чем на 10-20%. Глава РСПП считает, что сети и частники просто пользуются ситуацией неопределённости в экономике — на фоне борьбы с инфляцией и обещаниями повысить ставку.

«Сети и частные продавцы пользуются ситуацией, завышают непропорционально, с запасом. Это связано с ситуацией неопределённости», — отметил Шохин.

Плюс предприниматели объясняют рост цен новогодним ажиотажем. При этом они поднимают стоимость товаров «с запасом», отметил Шохин. Что будет дальше, глава РСПП прогнозировать не стал, «поскольку цены в России не принято снижать».