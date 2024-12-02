Говядина, свинина и курятина подешевеют

В России снизятся цены на говядину, свинину и курицу за счёт поддержки фермеров. О выделении им дополнительной помощи сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании 2 декабря, пишет URA.ru.

Ожидается, что разведение своих высокопродуктивных коров и свиней позволит РФ отказаться от импорта. Это должно снизить себестоимость продукции, поступающей на полки магазинов, а также защитить бизнес от колебаний доллара.

«Конечная продукция упадёт в цене, но для этого нужно самим научиться выводить самых продуктивных сельскохозяйственных животных», — спрогнозировал бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия, доктор экономических наук Леонид Холод.

Он отметил, что это не просто коровы, свиньи и курицы, а «сложносочинённые существа», в которых сочетаются все самые лучшие качества. Они дают больше мяса, молока и шерсти. Также одной из мер поддержки отрасли будет развитие сельских территорий и выдача льготной ипотеки под 3% в таких местах. На субсидирование свыше 160 тысяч займов планируется направить почти 5 млрд рублей.