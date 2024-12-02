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2 декабря, 15:00

Говядина, свинина и курятина подешевеют

Экономист Холод спрогнозировал падение цен на мясо за счёт поддержки фермеров

В России снизятся цены на говядину, свинину и курицу за счёт поддержки фермеров. О выделении им дополнительной помощи сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании 2 декабря, пишет URA.ru.

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Ожидается, что разведение своих высокопродуктивных коров и свиней позволит РФ отказаться от импорта. Это должно снизить себестоимость продукции, поступающей на полки магазинов, а также защитить бизнес от колебаний доллара.

«Конечная продукция упадёт в цене, но для этого нужно самим научиться выводить самых продуктивных сельскохозяйственных животных», — спрогнозировал бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия, доктор экономических наук Леонид Холод.

Он отметил, что это не просто коровы, свиньи и курицы, а «сложносочинённые существа», в которых сочетаются все самые лучшие качества. Они дают больше мяса, молока и шерсти. Также одной из мер поддержки отрасли будет развитие сельских территорий и выдача льготной ипотеки под 3% в таких местах. На субсидирование свыше 160 тысяч займов планируется направить почти 5 млрд рублей.

На данный момент в России зафиксирован рост цен на мясо. В среднем все виды подорожали на 15%. Виной всему повышение стоимости комбикорма для скота и птицы, а также подорожавшая логистика. Ситуация может измениться в лучшую сторону в январе 2025 года. А пока внимание россиян обращают на не менее полезные, но более дешёвые аналоги мяса. Речь идёт о субпродуктах.

Обложка ©

freepik/aleksandarlittlewolf

Алёна Зиновьева
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