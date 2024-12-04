«Билет в один конец»: Эксперт объяснил, можно ли отправить космонавтов на Венеру

Почему люди не могут ступить на поверхность Венеры и есть ли шансы изменить это в будущем. На эти и другие вопросы ответил Иван Рудой, старший преподаватель Московского авиационного института в беседе с сайтом MK.ru.

Условия на Венере неблагоприятны для человека: температура превышает 400 градусов Цельсия, атмосфера состоит из углекислого газа, а облака — из серной кислоты. Давление в 90 атмосфер сравнимо с тем, что наблюдается на глубине километра в земном океане. Кроме того, Венера лишена электромагнитного поля, что делает её уязвимой для космической радиации.

«Сегодня Венера населена только роботами. В обозримом будущем это вряд ли изменится, поскольку современные технологии не позволяют решить проблему выживания человека в таких условиях», — отмечает Рудой.

Даже если бы удалось доставить человека на Венеру, то возвращение стало бы настоящим вызовом. Полёт туда занимает всего четыре месяца, но это будет билет в один конец. Из-за высокого давления на планете обычные ракетные двигатели не смогут работать эффективно: поток газов не выйдет наружу, чтобы оттолкнуть ракету.

Один из возможных вариантов — обитание в облаках Венеры. На высоте 40-70 км условия более приемлемы: температура и давление сравнимы с земными. Станции, подвешенные на аэростатах, могли бы дрейфовать вокруг планеты. Космонавтам потребуется только кислородная маска и защитный костюм от серной кислоты.

Терраформирование Венеры — ещё один, хотя и фантастический путь. Он потребует изменения атмосферы, температуры и давления планеты. Учёные предлагают использовать микроорганизмы для преобразования углекислого газа в кислород, затенять планету огромным парусом и создавать искусственное электромагнитное поле. Однако решение проблемы давления пока остаётся недостижимым.

С научной точки зрения более логично отправлять на Венеру роботов, оснащённых современными приборами. Они могут проводить исследования в ультрафиолетовом и инфракрасном спектрах, сканировать поверхность и передавать точные данные.

Тем не менее мечта о покорении Венеры человеком остаётся актуальной. «Инстинкт экспансии заложен в человеке с древнейших времен. Это важный аспект для самооценки человечества как вида», — подчёркивает Рудой. С развитием технологий, возможно, однажды эта мечта станет реальностью.