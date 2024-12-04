Эндокринолог раскрыла, как наслаждаться новогодними блюдами и не набрать вес

Новогодние праздники ассоциируются с обилием вкусных, но зачастую калорийных блюд. Однако, как отмечает детский эндокринолог и основательница школы питания Юлия Сидорова, наслаждаться любимыми угощениями можно без вреда для фигуры, сообщает Пятый канал.

Эндокринолог рассказала, как не набрать вес на Новый год.

Доктор рекомендует не отказывать себе в еде в течение дня. Голодать до вечера — распространённая ошибка, которая часто приводит к перееданию. Также, чтобы избежать лишних калорий, рекомендуется приготовить облегчённые версии традиционных блюд. Например, заменить майонез на более лёгкие заправки и добавить больше овощей. Вместо жареной курицы с картофельным пюре можно подать овощное соте.

Однако, по мнению эндокринолога, не стоит полностью отказываться от таких блюд, как селёдка под шубой или оливье, потому что для многих они создают атмосферу тепла и уюта. Главное — не переедать за новогодним столом.

Ещё один важный момент — контролировать количество спиртного. «Безопасной дозы алкоголя не существует, но если вы всё же хотите немного выпить в новогоднюю ночь, то не забывайте, что алкоголь увеличивает аппетит», — предупреждает врач. Вместо крепких напитков лучше пить воду, которая поможет контролировать чувство голода.

Чтобы не переедать, используйте одну тарелку за праздничным ужином и прислушивайтесь к сигналам своего тела. Каждый раз, когда тянетесь за закуской, спрашивайте себя, действительно ли вы голодны.

Кроме того, не стоит забывать о физической активности. Эндокринолог рекомендует не сидеть все праздники за столом. Вместо этого лучше танцевать, гулять с семьёй или заняться зимними развлечениями. Это не только добавит движения, но и сократит время, проведённое за поеданием блюд. «Составьте себе план на новогодние каникулы — что вы можете сделать, куда сходить, чем развлечься», — советует Сидорова.