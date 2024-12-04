Российских тяжелоатлетов вернут на международные турниры

Президент Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) Мохаммед Джалуд публично заявил о скором возвращении россиян на международную арену. Он также поздравил нового президента Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Дмитрия Василенко с избранием на должность. Об этом сообщили в телеграм-канале ФТАР.

Дорожная карта по допуску российских тяжелоатлетов на чемпионат Европы и первенство Мира 2025 года будет разработана завтра, 5 декабря. Ранее IWF допустил участие тяжелоатлетов из России и Белоруссии в нейтральном статусе. Чтобы получить его, спортсменам нужно было подписать декларацию о политических взглядах. Россияне отказались это делать и пропустили Гран-при IWF на Кубе, который прошёл в Гаване с 8 по 18 июня.