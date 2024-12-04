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4 декабря, 12:41

Российских тяжелоатлетов вернут на международные турниры

ФТАР: IWF заявил о возвращении российских тяжелоатлетов на международную арену

Президент Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) Мохаммед Джалуд публично заявил о скором возвращении россиян на международную арену. Он также поздравил нового президента Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Дмитрия Василенко с избранием на должность. Об этом сообщили в телеграм-канале ФТАР.

Дорожная карта по допуску российских тяжелоатлетов на чемпионат Европы и первенство Мира 2025 года будет разработана завтра, 5 декабря. Ранее IWF допустил участие тяжелоатлетов из России и Белоруссии в нейтральном статусе. Чтобы получить его, спортсменам нужно было подписать декларацию о политических взглядах. Россияне отказались это делать и пропустили Гран-при IWF на Кубе, который прошёл в Гаване с 8 по 18 июня.

Ранее стало известно, что российские лыжники в этом году вновь пропустят международные старты. В Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) заявили, что их политика остается неизменной.

Российских фигуристов не допустили до международных турниров
Российских фигуристов не допустили до международных турниров
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VK / ФТАР/ RWF Федерация тяжёлой атлетики России

Полина Никифорова
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