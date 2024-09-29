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Регион
29 сентября, 10:09

В FIS подтвердили отстранение российских лыжников от международных соревнований

Российские лыжники остаются отстранены от участия в международных соревнованиях. О данном решении заявили в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в беседе с «Матч ТВ».

«Можем подтвердить, что действующая политика FIS <...> на данный момент остаётся неизменной», — отметили в организации.

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Напомним, Международная федерация лыжного спорта и сноуборда не позволила российским спортсменам выступать на Кубке мира по лыжным гонкам. Запрет на участие был предписан в 2022 года после начала СВО, а теперь вновь продлён.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dan-Rus

Николай Рюмин
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