В FIS подтвердили отстранение российских лыжников от международных соревнований

Российские лыжники остаются отстранены от участия в международных соревнованиях. О данном решении заявили в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в беседе с «Матч ТВ».

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Напомним, Международная федерация лыжного спорта и сноуборда не позволила российским спортсменам выступать на Кубке мира по лыжным гонкам. Запрет на участие был предписан в 2022 года после начала СВО, а теперь вновь продлён.