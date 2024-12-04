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4 декабря, 12:46

Королева Камилла вернулась к общественной жизни после проблем со здоровьем

Почти месяц королева восстанавливалась от лёгочной инфекции. Обложка © Wikipedia

Почти месяц королева восстанавливалась от лёгочной инфекции. Обложка © Wikipedia

Королева Камилла, супруга британского короля Карла III, вновь появилась на публике после болезни. 3 декабря она присоединилась к членам семьи на банкете в честь визита эмира Катара Тамима ибн Хамад Аль Тани и его супруги. Об этом сообщило издание The Standard.

Состояние здоровья королевы Камиллы стало предметом обсуждения в начале ноября после сообщения Букингемского дворца. Причиной недомогания супруги короля назвали лёгочную инфекцию. Королева подхватила её после длительной поездки в Австралию и Самоа.

Врачи рекомендовали Камилле отдых. Это привело к отмене нескольких запланированных мероприятий. Например, королева не смогла посетить Благотворительное королевское варьете. Кроме того, она не появилась на премьере «Гладиатора II» и службе в День памяти в Кенотафе.

По заявлениям прессы, инфекция вскоре переросла в пневмонию. Королева была вынуждена пройти курс антибиотиков. 13 ноября Букингемский дворец сделал заявление, что Камилла оправилась от болезни. Однако окончательное восстановление заняло почти месяц и вернуться на публику монаршая особа смогла лишь в начале декабря.

3 декабря супруга короля Великобритании отказалась от посещения парада конной гвардии. Однако позднее Камилла присоединилась к королевской семье на государственном банкете. На событии она появилась в тёмно-красном бархатном платье и огромной бриллиантовой тиаре.

Королевские источники сообщают, что Камиллу всё ещё сопровождают приступы усталости. «В настоящий момент в расписании королевы должна быть некоторая гибкость», — подчёркивают инсайдеры.

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А ранее Life.ru писал, что Кейт Миддлтон пропустила дипломатический приём в Букингемском дворце. Мероприятие возглавили король Карл III, его супруга Камилла и принц Уильям. Отсутствие принцессы Уэльской вызвало волну вопросов и предположений.

Юрий Бузина
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