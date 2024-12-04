Генсек НАТО Рютте: Россия идёт вперёд по всей линии фронта на Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия идёт вперёд по всей линии фронта на Украине и упорно «движется на Запад». Он также обратился к странам альянса и призвал их увеличить поставки оружия Киеву.

Ранее Рютте предупредил избранного президента США Трампа о «страшной угрозе» из-за сделки по Украине. По его словам, в таком случае якобы под угрозой окажется безопасность Европы и США. Также генсек призвал страны Североатлантического альянса аккумулировать свои усилия и дать Украине как можно больше оружия, чтобы сделать её позиции более выгодными на переговорах.