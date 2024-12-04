Подмосковные врачи вернули речь трёхлетнему мальчику после коронавируса

В Подмосковье врачи помогли трёхлетнему мальчику, который потерял способность говорить после перенесённой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Ребёнок до болезни развивался в соответствии с возрастными нормами. Он знал отдельные слова и активно взаимодействовал с окружающими. Однако после перенесённой коронавирусной инфекции он стал не в состоянии произносить слова. Родители обеспокоились и обратились за помощью в Научно-исследовательский клинический институт (НИКИ) детства. Там им провели диагностику, которая подтвердила, что потеря речи была следствием болезни.

Ситуация требует особого подхода, и специалисты разработали индивидуальный курс лечения. Наталия Отдельнова, главный внештатный детский рефлексотерапевт Минздрава Подмосковья, рассказала, что мальчику назначили курс биорезонансной терапии. Это метод, который воздействует на организм с помощью электрических импульсов, помогает улучшить работу клеток и нормализовать функции организма. Врач подчеркнула, что после первого сеанса родители получили прибор для продолжения терапии в домашних условиях.

Эффект не заставил себя долго ждать. Уже через неделю после начала лечения мальчик стал повторять отдельные слова и односложные предложения. Кроме того, он стал более активным в играх с другими детьми, что свидетельствовало о значительном улучшении его психологического состояния и способности к общению.

Ещё через неделю малыш начал пытаться вести диалог и повторять движения за героями мультфильмов, что также является важным индикатором восстановления. «Ребёнок стал активно общаться с окружающими, называть животных, выражать эмоции словами. Он научился самостоятельно одеваться, есть, ходить в туалет, а также мог считать до 20 и называть все буквы алфавита. Мальчик освоил навыки катания на самокате и беговеле», — рассказала Наталия Отдельнова, подчёркивая, что результат лечения превзошёл ожидания.

Сегодня мальчик продолжает посещать детский сад и развивается в соответствии с возрастными нормами. По словам врачей, этот случай демонстрирует важность комплексного подхода к лечению детей, пострадавших от COVID-19, а также значимость своевременной диагностики и персонализированного подхода к восстановлению утраченных навыков.