Россиянам объяснили, чем патологическая тревога отличается от нормальной

Тревога — это естественная реакция организма, помогающая нам избегать опасности. Однако, когда она становится чрезмерной и мешает повседневной жизни, это может свидетельствовать о развитии патологического состояния. Об этом рассказала врач-невролог и отоневролог Мария Шаповалова в интервью «Газете.ru».

По словам специалиста, тревога отличается от страха тем, что она возникает в ответ на неопределённость или ожидание, а не на реальную угрозу. Нормальная тревога адаптивна и полезна, но патологическая, в свою очередь, характеризуется постоянным беспокойством, напряжением и несоразмерной реакцией на окружающие события.

Развитие патологической тревоги обусловлено сложным взаимодействием биологических, психологических и социальных факторов. Среди них — генетическая предрасположенность, хронический или острый стресс, травмы и нейрохимические нарушения. В частности, активация определенных областей мозга и дисбаланс нейромедиаторов, таких как серотонин, норадреналин и дофамин, играют ключевую роль в возникновении тревожных и депрессивных расстройств.

Мария Шаповалова подчёркивает, что тревожное расстройство требует лечения, если оно негативно влияет на качество жизни. Важно вовремя обратиться к специалисту для диагностики и подбора соответствующей терапии. Это может включать медикаментозное лечение, психотерапию и изменения образа жизни, направленные на снижение стресса и улучшение эмоционального состояния.

Так, понимание различий между нормальной и патологической тревогой позволяет своевременно выявить проблему и принять необходимые меры для её решения. Это способствует улучшению качества жизни и предотвращению серьёзных последствий для здоровья.