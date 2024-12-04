Путин заявил, что в России перестала существовать проблема молодёжной безработицы

Президент России Владимир Путин сообщил, что проблема молодёжной безработицы в стране практически решена, так как уровень этого показателя сейчас составляет менее 9%.

«Молодёжная безработица — это серьезная проблема во многих странах мира. У нас она также имела место, но сейчас уровень безработицы среди молодёжи снизился и составляет менее 9%», — отметил он на форуме ВТБ «Россия зовёт!».

Путин добавил, что в прошлом в некоторых регионах России уровень молодёжной безработицы достигал 20-25%.

«В целом в России рекордно низкий уровень безработицы — всего 2,3%», — резюмировал глава государства.