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4 декабря, 12:56

Путин заявил, что в России перестала существовать проблема молодёжной безработицы

Президент России Владимир Путин сообщил, что проблема молодёжной безработицы в стране практически решена, так как уровень этого показателя сейчас составляет менее 9%.

«Молодёжная безработица — это серьезная проблема во многих странах мира. У нас она также имела место, но сейчас уровень безработицы среди молодёжи снизился и составляет менее 9%», — отметил он на форуме ВТБ «Россия зовёт!».

Путин добавил, что в прошлом в некоторых регионах России уровень молодёжной безработицы достигал 20-25%.

«В целом в России рекордно низкий уровень безработицы — всего 2,3%», — резюмировал глава государства.

Путин считает, что внедрение ИИ не приведёт к безработице
Путин считает, что внедрение ИИ не приведёт к безработице

Ранее в ходе того же выступления Путин назвал страны Запада ненадёжными партнёрами, чьи действия привели к разрушению многих логистических цепочек и операционных связей, созданных на протяжении десятилетий.

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Life.ru

Марина Фещенко
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