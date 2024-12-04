Путин отметил высокий уровень инфляции и призвал к её сдерживанию

В России темпы роста цен остаются на достаточно высоком уровне, их необходимо сдерживать. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!».

Глава государства отметил, что сейчас власти прорабатывают проект оптимизации расходов. Это тонкое дело, где стоит избегать перекосов в ключевых макроэкономических показателях.