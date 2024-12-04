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4 декабря, 13:07

Путин отметил высокий уровень инфляции и призвал к её сдерживанию

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

В России темпы роста цен остаются на достаточно высоком уровне, их необходимо сдерживать. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!».

Глава государства отметил, что сейчас власти прорабатывают проект оптимизации расходов. Это тонкое дело, где стоит избегать перекосов в ключевых макроэкономических показателях.

«В том числе, конечно, необходимо сдерживать инфляцию. Пока она находится, вы знаете, наверняка, на достаточно высоком уровне», — сказал он.

«Сама не рассосётся»: Набиуллина сравнила высокую инфляцию с температурой у больного
«Сама не рассосётся»: Набиуллина сравнила высокую инфляцию с температурой у больного

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сравнила высокую инфляцию с температурой у больного и предупредила, что сама по себе она не пройдёт. Помимо того, председатель ЦБ допустила, что в декабре возможно ещё одно повышение ключевой ставки. В настоящее время она составляет 21%.

Николай Рюмин
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