Шольц: Отправка немецких войск на Украину полностью исключена
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что отправка немецких войск на Украину полностью исключена. Более того, по его словам, в настоящее время неуместно обсуждать даже возможное развертывание миротворческих сил в будущем.
«Не стоит спекулировать на тему того, что может произойти после достижения режима прекращения огня и установления мира. Я всегда четко заявлял, что в текущей ситуации мы не направим на Украину наши войска или военнослужащих. Это остается неизменным», — отметил Шольц во время своего выступления в Бундестаге.
А ранее Олаф Шольц после своего визита в Киев вновь подтвердил, что не позволит наносить удары вглубь территории России и не будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus. Канцлер призвал сохранять спокойствие при принятии решений о поддержке Киева.
Midjourney / Life.ru