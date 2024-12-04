Шольц: Отправка немецких войск на Украину полностью исключена

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что отправка немецких войск на Украину полностью исключена. Более того, по его словам, в настоящее время неуместно обсуждать даже возможное развертывание миротворческих сил в будущем.

«Не стоит спекулировать на тему того, что может произойти после достижения режима прекращения огня и установления мира. Я всегда четко заявлял, что в текущей ситуации мы не направим на Украину наши войска или военнослужащих. Это остается неизменным», — отметил Шольц во время своего выступления в Бундестаге.