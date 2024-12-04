«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 декабря, 13:06

Шольц: Отправка немецких войск на Украину полностью исключена

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что отправка немецких войск на Украину полностью исключена. Более того, по его словам, в настоящее время неуместно обсуждать даже возможное развертывание миротворческих сил в будущем.

«Не стоит спекулировать на тему того, что может произойти после достижения режима прекращения огня и установления мира. Я всегда четко заявлял, что в текущей ситуации мы не направим на Украину наши войска или военнослужащих. Это остается неизменным», — отметил Шольц во время своего выступления в Бундестаге.

Кандидат в канцлеры Германии отверг обвинения Шольца в игре в «русскую рулетку»
Кандидат в канцлеры Германии отверг обвинения Шольца в игре в «русскую рулетку»

А ранее Олаф Шольц после своего визита в Киев вновь подтвердил, что не позволит наносить удары вглубь территории России и не будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus. Канцлер призвал сохранять спокойствие при принятии решений о поддержке Киева.

Обложка ©

Midjourney / Life.ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • Олаф Шольц
  • Германия
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar