Главный конкурент канцлера Германии Олафа Шольца и лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц опроверг обвинения в том, что он выдвигал ультиматумы России по поставкам ракет Taurus Украине и ударам по российской территории. В ходе пресс-конференции в Бундестаге он подчеркнул, что никогда не ставил Владимиру Путину жёстких условий.

Ранее Шольц на предвыборной встрече обвинил Мерца в попытках «играть в русскую рулетку» с безопасностью Германии, предлагая такие меры, как поставки дальнобойных ракет в Украину. Мерц в ответ заявил, что его позиция заключается в снятии ограничений по дальности ударов для Незалежной, при этом все решения якобы должны приниматься Киевом.

«Я никогда не ставил Путину ультиматумов. Я предложил дать Украине варианты действий, чтобы она могла повлиять на ход войны. В контексте прекращения огня», — отметил политик.

Мерц также пояснил, что Шольц неверно истолковал его слова. Он подчеркнул, что высказывания о прекращении атак на украинскую инфраструктуру не были ультиматумом для Москвы, а лишь предложением усилить действия Киева.