Больше не секрет: Стало известно, кто будет вести «огоньки» в Новый год
Kp.ru: Новогодний «огонёк» на телеканале «Россия» проведут Малахов и Басков
Съёмки новогодних «огоньков» начинаются намного раньше праздничной ночи, чтобы все артисты нашли время для комфортной записи. Однако организаторы музыкальных шоу до последнего стараются держать в секрете имена ведущих. Журналистам kp.ru удалось раскрыть тайну.
Так, на телеканале «Россия» вести праздничный концерт доверено Андрею Малахову и Марии Ситтель. Комппнию им составят Николай Басков и Татьяна Виденеева. А всех любителей спорта порадует Дмитрий Губерниев. На Первом канале в новогоднюю ночь можно будет увидеть Дмитрия Борисова, Юлию Барановскую, Екатерину Стриженову и Светлану Зейналову.
На телеканале НТВ в Новый год выйдет праздничная «Маска», которую по традиции будет вести Вячеслав Макаров. Кресло членов жюри займут Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез и Регина Тодоренко. А уже в первые часы 2025 года зрители увидят «Квартирник» у Евгения Маргулиса.
Ранее Life.ru рассказал, какие звёзды споют на «Новогоднем голубом огоньке». Так, россиян порадуют Александра Пахмутова, Юрий Антонов, Лариса Долина, Юрий Стоянов, Хибла Герзмава, Лев Лещенко, Олег Газманов, SHAMAN, Филипп Киркоров, Николай Басков, Сосо Павлиашвили, Дима Билан и другие звёзды.
ТАСС / Вадим Тараканов