Больше не секрет: Стало известно, кто будет вести «огоньки» в Новый год

Съёмки новогодних «огоньков» начинаются намного раньше праздничной ночи, чтобы все артисты нашли время для комфортной записи. Однако организаторы музыкальных шоу до последнего стараются держать в секрете имена ведущих. Журналистам kp.ru удалось раскрыть тайну.

Так, на телеканале «Россия» вести праздничный концерт доверено Андрею Малахову и Марии Ситтель. Комппнию им составят Николай Басков и Татьяна Виденеева. А всех любителей спорта порадует Дмитрий Губерниев. На Первом канале в новогоднюю ночь можно будет увидеть Дмитрия Борисова, Юлию Барановскую, Екатерину Стриженову и Светлану Зейналову.

На телеканале НТВ в Новый год выйдет праздничная «Маска», которую по традиции будет вести Вячеслав Макаров. Кресло членов жюри займут Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез и Регина Тодоренко. А уже в первые часы 2025 года зрители увидят «Квартирник» у Евгения Маргулиса.