Путин похвалил правительство и ЦБ за сбалансированную политику госрасходов

Президент России Владимир Путин похвалил правительство страны и Центробанка за сбалансированную политику государственных расходов. Лидер РФ указал, что за первые десять месяцев 2024 года профицит консолидированного бюджета РФ и внебюджетных фондов составил около 2,5 триллиона рублей. При этом расходы остановились на уровне 2021 года (менее 35% ВВП).

«Это говорит о том, что правительство и Центральный банк проводят очень сбалансированную политику», — сказал Путин на форуме ВТБ «Россия зовёт!».