Путин похвалил правительство и ЦБ за сбалансированную политику госрасходов
Президент России Владимир Путин похвалил правительство страны и Центробанка за сбалансированную политику государственных расходов. Лидер РФ указал, что за первые десять месяцев 2024 года профицит консолидированного бюджета РФ и внебюджетных фондов составил около 2,5 триллиона рублей. При этом расходы остановились на уровне 2021 года (менее 35% ВВП).
«Это говорит о том, что правительство и Центральный банк проводят очень сбалансированную политику», — сказал Путин на форуме ВТБ «Россия зовёт!».
Также Путин отметил, что кабмин и ЦБ работают в координации в борьбе с ростом инфляции. Глава государства отметил, что именно так можно добиться позитивных результатов.
Life.ru / Павел Баранов