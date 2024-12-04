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4 декабря, 13:59

Путин похвалил правительство и ЦБ за сбалансированную политику госрасходов

Президент России Владимир Путин похвалил правительство страны и Центробанка за сбалансированную политику государственных расходов. Лидер РФ указал, что за первые десять месяцев 2024 года профицит консолидированного бюджета РФ и внебюджетных фондов составил около 2,5 триллиона рублей. При этом расходы остановились на уровне 2021 года (менее 35% ВВП).

«Это говорит о том, что правительство и Центральный банк проводят очень сбалансированную политику», — сказал Путин на форуме ВТБ «Россия зовёт!».

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Также Путин отметил, что кабмин и ЦБ работают в координации в борьбе с ростом инфляции. Глава государства отметил, что именно так можно добиться позитивных результатов.

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Life.ru / Павел Баранов

Никита Никонов
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