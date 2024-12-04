Путин: Кабмин и ЦБ работают в координации в борьбе с ростом инфляции

Борьба с ростом инфляции в России осуществляется в координации с Центробанком и правительством. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на форуме ВТБ «Россия зовёт!».

«Чтобы добиться здесь позитивных результатов, необходимы скоординированные совместные действия правительства и Банка России», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что это не просто призыв или пожелание, а прямое руководство к действию. Также он добавил, что коллеги из ЦБ и кабмина прекрасно понимают важность координации.