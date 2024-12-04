Путин: Кабмин и ЦБ работают в координации в борьбе с ростом инфляции
Путин на форуме ВТБ «Россия зовёт!». Обложка © Life.ru
Борьба с ростом инфляции в России осуществляется в координации с Центробанком и правительством. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на форуме ВТБ «Россия зовёт!».
«Чтобы добиться здесь позитивных результатов, необходимы скоординированные совместные действия правительства и Банка России», — сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что это не просто призыв или пожелание, а прямое руководство к действию. Также он добавил, что коллеги из ЦБ и кабмина прекрасно понимают важность координации.
Ранее Путин заявил, что валовый внутренний продукт (ВВП) России за первые десять месяцев года (январь-октябрь) вырос на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, отметил глава государства, главным образом рост сосредоточен в обрабатывающих отраслях производства, в секторах с высокой добавленной стоимостью.