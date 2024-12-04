В МВД предупредили о новой схеме кибермошенничества

Министерство внутренних дел России обратило внимание граждан на новый вид мошенничества — спуфинг, который быстро набирает обороты. Злоумышленники используют эту схему для создания фиктивных номеров и сайтов, маскируя их под легитимные источники. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Спуфинг позволяет злоумышленникам убедить жертв в подлинности своих действий и завладеть их личной информацией или деньгами. В рамках этой схемы часто используются рассылки, содержащие якобы рабочие документы.

Одной из распространённых тактик является отправка вредоносных файлов, которые выглядят как стандартные офисные документы или архивы. При их открытии на устройство пользователя незаметно устанавливается вирусная программа, которая может похитить конфиденциальную информацию или нанести другой ущерб.

Чтобы защититься от спуфинга, МВД рекомендует гражданам быть особенно бдительными при получении подозрительных сообщений или звонков. Важно проверять подлинность источников, следить, откуда поступают такие сообщения, и не открывать подозрительные файлы или ссылки.

Также полезно установить на устройства антивирусное программное обеспечение и регулярно его обновлять. Осведомлённость и осторожность — ключевые факторы, которые помогут избежать попадания в ловушку мошенников и защитить свои данные и финансы от злоумышленников.

Кроме того, специалисты советуют не доверять звонкам и сообщениям от неизвестных номеров, особенно если они требуют предоставить личные данные или финансовую информацию. Если у вас возникли сомнения в подлинности полученного сообщения или звонка, лучше связаться напрямую с организацией, от имени которой якобы поступила информация, и уточнить все детали.