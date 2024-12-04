Путин заявил, что с российского рынка ушла лишь четверть западных компаний

Российские власти не выгоняли иностранный бизнес из страны, большая часть организаций из Америки и Европы остались в РФ. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовёт!».

«Мы никого не выгоняли, никого не выдавливали с нашего рынка», — отметил Путин, добавив, что, «несмотря на политическое давление, многие партнёры, в том числе и со стороны Западной Европы и Соединённых Штатов, не ушли с российского рынка».

Лидер РФ отметил, что часть западных фирм продолжает функционировать в прежнем режиме, а ещё часть делегировала управление подконтрольным лицам. Покинула российский рынок лишь четверть компаний, заключил Путин.