Путин заявил, что с российского рынка ушла лишь четверть западных компаний
Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Российские власти не выгоняли иностранный бизнес из страны, большая часть организаций из Америки и Европы остались в РФ. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовёт!».
«Мы никого не выгоняли, никого не выдавливали с нашего рынка», — отметил Путин, добавив, что, «несмотря на политическое давление, многие партнёры, в том числе и со стороны Западной Европы и Соединённых Штатов, не ушли с российского рынка».
Лидер РФ отметил, что часть западных фирм продолжает функционировать в прежнем режиме, а ещё часть делегировала управление подконтрольным лицам. Покинула российский рынок лишь четверть компаний, заключил Путин.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что огромное количество западных компаний остались работать в России. Они не планируют покидать страну, так как у них есть серьёзные инвестиции.