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4 декабря, 13:24

Путин заявил, что с российского рынка ушла лишь четверть западных компаний

Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Российские власти не выгоняли иностранный бизнес из страны, большая часть организаций из Америки и Европы остались в РФ. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовёт!».

«Мы никого не выгоняли, никого не выдавливали с нашего рынка», — отметил Путин, добавив, что, «несмотря на политическое давление, многие партнёры, в том числе и со стороны Западной Европы и Соединённых Штатов, не ушли с российского рынка».

Лидер РФ отметил, что часть западных фирм продолжает функционировать в прежнем режиме, а ещё часть делегировала управление подконтрольным лицам. Покинула российский рынок лишь четверть компаний, заключил Путин.

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Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что огромное количество западных компаний остались работать в России. Они не планируют покидать страну, так как у них есть серьёзные инвестиции.

Николай Рюмин
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