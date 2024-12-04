Путин: Разворот России к глобальному Югу и Востоку происходит поэтапно с 2000-х

Разворот России по направлению к глобальному Югу и Востоку идёт постепенно с 2000-х годов. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовёт!». По его словам, разворот происходит поэтапно и в спокойном режиме.

«Я слышу, что Россия развернулась на Восток, в сторону глобального Юга. Да Россия не развернулась, вот сейчас, в сторону глобального Юга и Востока. Россия давно, начиная с 2000-х годов, имея в виду тенденции мирового развития, развития мировой экономики, этим занимается. Спокойно, поэтапно», — сказал глава государства.