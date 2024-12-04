Путин: Разворот России к глобальному Югу и Востоку происходит поэтапно с 2000-х
Путин на форуме ВТБ «Россия зовёт!». Обложка © Life.ru
Разворот России по направлению к глобальному Югу и Востоку идёт постепенно с 2000-х годов. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовёт!». По его словам, разворот происходит поэтапно и в спокойном режиме.
«Я слышу, что Россия развернулась на Восток, в сторону глобального Юга. Да Россия не развернулась, вот сейчас, в сторону глобального Юга и Востока. Россия давно, начиная с 2000-х годов, имея в виду тенденции мирового развития, развития мировой экономики, этим занимается. Спокойно, поэтапно», — сказал глава государства.
Ранее Путин, выступая на этом же форуме, назвал страны Запада ненадёжными партнёрами. Именно их действия, по мнению российского лидера, привели к разрушению многих логистических цепочек и операционных связей, созданных на протяжении десятилетий.