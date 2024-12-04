Нижегородские врачи удалили пациентке опухоль размером с глобус

В Нижнем Новгороде хирурги успешно провели сложнейшую операцию по удалению гигантской злокачественной опухоли яичника у 50-летней пациентки. Новообразование, весившее более 10 килограммов и достигавшее размеров 40 на 35 сантиметров, было обнаружено после того, как женщина, не посещавшая гинеколога более пяти лет, наконец согласилась на обследование, сообщили в пресс-службе местного онкоцентра.

Операция прошла в 7-м онкологическом отделении Нижегородского областного клинического онкологического диспансера. В состав бригады вошли врач-онколог, хирург Святослав Зиновьев, врач-стажёр Валерия Рогачева и анестезиолог Дмитрий Емельянов. Процесс удаления опухоли оказался успешным, и пациентка находится на пути к выздоровлению.

Медики отмечают, что женщинам рекомендуется ежегодно проходить обследования у гинеколога и выполнять ультразвуковое исследование органов малого таза. Эта простая мера позволяет своевременно выявлять и лечить потенциально опасные заболевания. В данном случае, многолетнее игнорирование медицинских осмотров привело к образованию огромного новообразования, которое значительно ухудшило качество жизни пациентки.

В других регионах России также были зафиксированы случаи успешного удаления крупных опухолей. Например, в Подмосковье хирурги удалили объёмные опухоли у пациентки, которая 15 лет избегала медицинской помощи, а в Московском областном центре охраны материнства и детства успешно провели операцию у новорождённой девочки с кистой яичника.